«Уфу» с «Рейнджерс» на башкирском поле будут судить немцы

Назначены арбитры на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Уфой» и «Глазго Рейнджерс». Как сообщается на официальном сайте УЕФА, обслуживать встречу доверено немецкой бригаде арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты рефери — Майк Микель, Кристиан Гиттельман. Четвертый арбитр — Патрик Иттрих.

В сезоне-2018/19 Штилер отработал на трех матчах (квалификация Лиги чемпионов, Вторая Бундеслига и Кубок Германии), показав в них 8 желтых карточек.



В первом матче в Глазго уфимцы проиграли 0:1 и теперь 30 августа на «Нефтянике» им нужна только победа.

