Минобороны РФ предложило разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам

Минобороны РФ предлагает разрешить новой бронетехнике передвигаться к месту испытаний или для передачи заказчику по дорогам общего пользования. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства.

Военную автоинспекцию (ВАИ) могут наделить правом регистрировать опытные, испытательные или первые серийные образцы военной и специальной техники, пишут "Известия".

Сейчас новая техника не может своим ходом передвигаться по дорогам общего пользования, чтобы добраться до полигона или госзаказчика. Ее перевозят на спецтранспортерах, что значительно увеличивает расходы предприятий ОПК.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что нововведение позволит сократить издержки, что уменьшит стоимость предсерийной техники.



Он также добавил, при перемещении бронетехники по дорогам общего пользования ее должны сопровождать машины ВАИ, а маршруты следования колонны необходимо согласовывать с местными властями.

Ранее сообщалось, что в России легковые автомобили граждан хотят поставить на воинский учет для мобилизации в случае войны. Позднее в Минобороны заявили, чтоне планируют изымать легковые автомобили у граждан.