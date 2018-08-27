За два года в РТ построят 29 детсадов

В 2018—2019 годах в Татарстане построят 29 новых детских садов, из них шесть — в Казани. Об этом сообщил начальник управления образования столицы РТ Ильнар Хидиятов в ходе городской августовской конференции работников образования.

«Благодаря решению президента нашей республики в 2018—2019 годах будет построено 29 новых садов в республике, из них шесть — в Казани, что, конечно, улучшит ситуацию в городе», — сказал он.



По его словам, сегодня казанские детсады города посещают около 71 тыс. дошкольников, при этом рождаемость в Казани постоянно растет.

Министр образования и науки Рафис Бурганов отметил, если в целом в Татарстане 99% детей старше 3 лет обеспечены местами в детсадах, то в Казани на начало текущего года эта цифра составила 95%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее Минтруд РФ предложил избавиться от очередей в ясли за счет нянь и домашних детсадов.