Минтруд РФ предложил избавиться от очередей в ясли за счет нянь и домашних детсадов

Минтруд РФ предложил ликвидировать нехватку мест в яслях путем создания системы профессионального обучения нянь и открытием домашних детсадов. Об этом говорится в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин».

Согласно документу, ведомство предлагает обучить к концу 2024 года 150 тыс. нянь и создать около 9 тыс. домашних ясельных групп. Для этого женщинам предлагается выдавать специальные гранты, сумма которых может составить более 8 млрд рублей. На подготовку нянь за 5 лет планируется потратить около 8 млрд рублей из федерального бюджета и 3,4 млрд — из региональных, пишут «Известия».

Напомним, что в майском указе президента России Владимира Путина говорится о необходимости обеспечить стопроцентную доступность яслей к 2021 году.