США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии

США предупредили Россию о возможном военном ударе по Сирии в случае, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в стране.

Предупреждение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в рамках встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет Bloomberg.

По данным агенства, США обладают информацией о том, что власти Сирии могут использовать химоружие, чтобы освободить один из последних районов страны, который находится под контролем оппозиции.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.