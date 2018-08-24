Резерв Башкирии на случай ЧС вырос до 4,6 млрд рублей

Резервный фонд Башкирии на случай ЧС на 1 июля 2018 года составил 4,6 млрд рублей. По объемам накопленных средств республика уступила только Москве (60 млрд рублей).

Общий объем накопленных резервов в российских регионах достиг почти 89 миллиардов рублей, передает «РИА Новости» со ссылкой МЧС РФ.

В мае сообщалось, что резерв Башкирии на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций составляет 4,4 млрд рублей. Также у Башкирии есть материальные ресурсы на сумму почти 1 млрд рублей.

За Москвой и Башкирией в списке следуют Ростовская область (3,7 млрд рублей) и Татарстан (2,3 млрд рублей). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (1,9 млрд рублей).