Татарстан накопил на случай ЧП 2,3 млрд рублей

Татарстан на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций накопил 2,3 млрд рублей.

Всего в Российских регионах на эти цели подготовили 89 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 25,98 млрд рублей (+41,5%).

Больше всего отложила на случай ЧП Москва — 60 млрд рублей. На втором месте Башкирия — 4,6 млрд рублей, на третьем — Ростовская область — 3,7 млрд руб., передает «РИА Новости».

Напомним, в России в 2017 году на ликвидацию последствий природных пожаров и паводков из федерального бюджета было выделено свыше 2 млрд рублей.