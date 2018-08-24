«Новая газета» попросила Собянина запретить Кадырову въезд в Москву

Редакция «Новой газеты» написала обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в Москву.

В тексте говорится, что 22 августа Кадыров «неоднократно апеллировал к публикации «Новой газеты», посвященной недавнему нападению вооруженных ножами чеченских детей на вооруженных до зубов чеченских полицейских».

«Из выступления Кадырова очевидно следует, что критика, высказанная в статье «Новой газеты» в отношении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются „болтологией" и «пишут бумаги в своих кабинетах»», — подчеркнули авторы обращения.

По их мнению, выступление главы Чечни «содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, сколько ничем не замутненного сепаратизма, который федеральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти годы».

«Нам в нашем регионе точно будет спокойней без его свиты, «порше-кайенов» и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона… С уважением и надеждой на крепкое чувство юмора, коллектив „Новой газеты". P. S. А мирному чеченскому народу мы всегда рады», — говорится в заключении.

Напомним, 20 августа в Чечне боевики устроили четыре нападения на полицейских. Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». После стало известно, что нападающим на полицейских в Чечне было от 11 до 17 лет.