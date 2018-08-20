Нападающим на полицейских в Чечне было от 11 до 17 лет

Все участники нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне были несовершеннолетними. Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — цитирует ТАСС Умарова.

По его словам, в ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) «разработаны специальные программы» для внушения экстремистских идей подросткам.



Напомним, сегодня в Чечне боевики устроили четыре нападения на полицейских. Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».