Следком подтвердил смерть напавшего на полицейских в центре Москвы

Следственный комитет России подтвердил, что напавший на полицейских в Москве скончался в больнице.

«31-летний мужчина, напавший с пистолетом на полицейских в Москве, умер в больнице», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».

На данный момент следователи устанавливают мотивы, побудившие гражданина к совершению преступления. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Накануне мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве. Позже СМИ сообщили, что нападавший скончался от огнестрельного ранения в голову.