Новости происшествий

12:42 МСК
Новости раздела
Происшествия

Следком подтвердил смерть напавшего на полицейских в центре Москвы

12:14, 24.08.2018

Следственный комитет России подтвердил, что напавший на полицейских в Москве скончался в больнице.

«31-летний мужчина, напавший с пистолетом на полицейских в Москве, умер в больнице», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».

На данный момент следователи устанавливают мотивы, побудившие гражданина к совершению преступления. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Накануне мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве. Позже СМИ сообщили, что нападавший скончался от огнестрельного ранения в голову.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты