Стрелявший в полицейских в Москве скончался — СМИ

Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, скончался.



«Он скончался от огнестрельного ранения в голову», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, личность нападавшего установлена — это 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

Отмечается, что мужчина начал приставать к сотрудникам полиции, дежурившим возле одного из диппредставительств, а потом неожиданно начал стрелять, ранив одного полицейского в ногу.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве.