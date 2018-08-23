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Стрелявший в полицейских в Москве скончался — СМИ

22:49, 23.08.2018

Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, скончался.

«Он скончался от огнестрельного ранения в голову», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, личность нападавшего установлена — это 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

Отмечается, что мужчина начал приставать к сотрудникам полиции, дежурившим возле одного из диппредставительств, а потом неожиданно начал стрелять, ранив одного полицейского в ногу.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве.

Происшествия
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