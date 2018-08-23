Стрелявший в полицейских в Москве скончался — СМИ
Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, скончался.
«Он скончался от огнестрельного ранения в голову», — передает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, личность нападавшего установлена — это 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.
Отмечается, что мужчина начал приставать к сотрудникам полиции, дежурившим возле одного из диппредставительств, а потом неожиданно начал стрелять, ранив одного полицейского в ногу.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве.Происшествия
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