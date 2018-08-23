Неизвестный открыл огонь по полицейским в Москве

Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве.

«Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия на улице в районе посольства Камбоджи и ранил полицейского», — сообщает НТВ.

По данным МВД, ответным огнем полицейские тяжело ранили стрелка. Отмечается, что полицейские, на которых совершено нападение, служат в полку по охране диппредставительств.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ.

Напомним, 20 августа в Чечне боевики устроили четыре нападения на полицейских.