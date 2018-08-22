Курс доллара на торгах превышал 68 рублей

22 августа курс доллара на торгах в моменте превышал 68 рублей, евро — 79 рублей. В течение дня доллар растет примерно на 0,7%, а европейская валюта — на 1,5%. По состоянию на 15.12 по московскому времени доллар стоил 67,97 рубля, евро — 78,9 рубля.

Сегодня частично вступают в силу новые санкции США в отношении России, которые были одной из причин распродаж на российском рынке и ослабления рубля. На фоне этого Минфин РФ отказался от ранее запланированного размещения облигаций федерального займа «из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка».

За вчерашний день доллар по отношению к рублю укрепился на 0,21%, его индикативный курс по итогам торгов составил 67,34 руб./$. А с начала августа курс доллара вырос на 7,1%.