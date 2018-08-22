Евро превысил 78 рублей

Сегодня в 10.00, по данным Мосбиржи, евро вырос на 18 копеек и составил 78,03 рубля. Средневзвешенный курс составил 77,5 рубля, а цена открытия была 77,2 рубля.

Доллар также подрос на 16 копеек — до 67,44 рубля.

Напомним, 15 августа доллар США котировался вблизи отметки 68 рублей. Для сравнения: в начале 2018 года американская нацвалюта стоила чуть более 57 рублей. Таким образом, за последнее полугодие курс вырос на 19%.

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