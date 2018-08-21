ЦБ РФ 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина

Центробанк России 17 августа купил валюту на 17,5 млрд рублей для Минфина РФ, тем самым превысил запланированный на этот период ежедневный объем.

Перед этим, 6 торговых сессий подряд ЦБ не покупал валюту. Еще на одной сессии до этого — 8 августа — Банк сократил покупку вдвое — до 8,4 млрд рублей.

В целом Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 16,7 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил возможный отказ России от расчетов в долларах при торговле нефтью. По его мнению, страна может перейти к использованию национальных валют.