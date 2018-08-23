Приказ напасть на полицейских в Чечне был отдан из-за рубежа — Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приказ напасть на полицейских в Чечне был отдан из-за рубежа.

«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме того, он категорично высказался про тех, кто делает из этих преступников «романтических героев». Он заявил, что те, кто помогает преступникам или просто им сочувствует, «наш общий враг, которому нет места в Чечне».

Напомним, 20 августа в Чечне боевики устроили четыре нападения на полицейских. Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». После стало известно, что нападающим на полицейских в Чечне было от 11 до 17 лет.