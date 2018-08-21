«Ак Барс» обыграл «Давос» в Кубке Латвийской железной дороги

Казанский «Ак Барс» одержал победу над швейцарским клубом «Давос» в первой игре предсезонного Кубка Латвийской железной дороги.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «барсов». За казанский клуб отличились Джастин Азеведо (25-я минута), Иржи Секач (28-я), Данис Зарипов (37-я) и Роб Клинкхаммер (38-я). У швейцарцев двумя результативными бросками отметился Шейн Принс (16-я и 53-я минуты).



Напомним, что Кубок Латвийской железной дороги проходит с 21 по 26 августа в Риге. Помимо «Ак Барса» и «Давоса» в турнире принимают участие «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль) и «Динамо» (Минск).