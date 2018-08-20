«Ак Барс» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги

Сегодня «Ак Барс» отправился в Ригу для участия в традиционном турнире на Кубок Латвийской железной дороги. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

С 21 по 26 августа в столице Латвии вместе с казанским клубом на турнире выступят «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск) и «Давос» (Давос, Швейцария).

На Кубок ЛЖД заявлены следующие игроки казанского клуба:

Вратари: Эмиль Гарипов, Александр Шарыченков, Артур Мисбахов.

Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Даниил Курашов, Никита Лямкин, Марк Марин, Андрей Марков, Денис Цуканов и Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Данил Воеводин, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач и Владимир Ткачев.

Новичок «Ак Барса» Пол Постма присоединится к команде 21 августа.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче «Ак Барс» уступил в овертайме «Нефтехимику» со счетом 2:3.