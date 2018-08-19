В Кремле не подтвердили сообщение о возможном визите Путина на свадьбу Шредера

Администрация президента РФ не имеет информации о предстоящей свадьбе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой информации [насчет свадьбы]», — цитирует ТАСС Пескова.



В связи с этим Путин пока не может рассматривать вопрос о том, чтобы посетить торжество.

Ранее СМИ сообщили, что не исключают присутствия Путина 5 октября в Берлине на свадьбе Шредера и гражданки Республики Корея Ким Со Ён.

Накануне Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент потанцевал с невестой и подарил новобрачным картину, масловыжималку и тульский самовар.