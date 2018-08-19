Путин может посетить свадьбу экс-канцлера Германии Герхарда Шредера – СМИ

Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии бракосочетания бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера.



Церемония бракосочетания пройдет 5 октября в отеле Adlon Kempinski в Берлине, и станет уже пятой свадьбой 74-летнего Герхарда Шредера. Его невестой станет 48-летняя переводчица Ким Сон Ён, передает немецкая газета Bild.

Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998–2005 годах. С 2006 года он является председателем комитета акционеров Nord Stream AG (компания-оператор газопровода «Северный поток»), а с 2017 года — председателем совета директоров компании «Роснефть».

Ранее Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент потанцевал с невестой и подарил новобрачным картину, масловыжималку и тульский самовар.