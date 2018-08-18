Путин прибыл на свадьбу к главе МИД Австрии

Президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.



После прибытия президент РФ преподнес Кнайсль букет цветов. Также на место проведения церемонии приехал казачий хор, передает OE24.



На торжестве присутствуют премьер-министр страны Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, президент республики Александер Ван дер Беллен и генеральный секретарь организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.



Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии 18 августа, а после этого отправиться в Берлин, где у президента России запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.