Путин на свадьбе главы МИД Австрии подарил картину, масловыжималку и тульский самовар

Президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль подарил новобрачным несколько подарков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин подарил картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг госпожи Кнайсль. Потом он подарил старинную масловыжималку и тульский самовар. Был также на этой свадьбе Кубанский казачий хор», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что церемония бракосочетания проходила в «весьма непринужденной и теплой атмосфере».

По словам, Пескова, президент России также произнес тост на немецком языке, в котором «выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию», — передает «Интерфакс».

Напомним, что сегодня президент РФ посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.