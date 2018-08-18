«Эхо Москвы» восстановило свой взломанный youtube-канал

Youtube-канал радиостанции «Эхо Москвы» восстановил свою работу. Об этом сообщил заместитель главного редактора радиостанции и глава редакции соцсетей Алексей Соломин.

«Приношу извинения пользователям нашего yotube-канала за неудобства. Теперь основной канал работает, мы улучшим систему безопасности наших аккаунтов и постараемся не допустить утери контроля над аккаунтом», — написал он в Twitter.



В эфире радиостанции он рассказал, что «Эхо Москвы» не будет искать виновных во взломе и удалении основного youtube-канала.

Как уточняется в сообщении радиостанции, восстановление канала произошло при содействии компании Google. Сейчас все его трансляции работают. Также для просмотра доступны ранее опубликованные видео.

Напомним, что сегодня днем неизвестные взломали и удалили основной youtube-канал радиостанции «Эхо Москвы».

