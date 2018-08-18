Неизвестные удалили основной Youtube-канал «Эха Москвы»

Неизвестные взломали и удалили основной YouTube-канал радиостанции «Эхо Москвы». Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Сегодня в 13-52 неизвестные взломали пароль youtube-канала Эха Москвы и уничтожили его. У нас было 200 тыс подписчиков. Очень скоро мы вернемся к ним. Не грустите», — сообщил Венедиктов.

При попытке открыть канал появляется сообщение «Такой канал не существует».

В данный момент «Эхо» переводит трансляции своих эфиров на YouTube-канал канал "Эхо Общество".

Ранее Алексей Венедиктов заявил, что на радиостанции появится передача «Говорим по-татарски».