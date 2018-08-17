Наставник «Динамо» Сергей Гуренко: «Зенит» выбрал простую тактику, за счет давления, за счет «Газпрома»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко сделал довольно резкое заявление после поражения в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита», сообщает «Матч ТВ»:

— Мы были готовы к тому, что «Зенит» поставит Ерохина и Дзюбу. Даже думал, что Заболотный будет играть с первых минут. Мы хотели больше прессинговать. Порой это получалось, порой нет. В первом тайме справлялись. А еще у нас не всегда получалась контригра. Говорил ребятам до игры: если выйдем на поле, помня про 4:0, то шансов не будет. Надо было играть с 0:0. «Зенит» сыграл просто и добился своего. Игроки «Зенита» классом выше наших. «Зенит» выбрал простую тактику, за счет давления, за счет «Газпрома», — сказал наставник минчан.

Напомним, «Зенит» разгромил «Динамо» в ответном матче 3 раунда квалификации Лиги Европы со счетом 8:1.