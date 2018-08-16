«Зенит» забил восемь голов минскому «Динамо» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в дополнительное время обыграл минское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт- Петербурге и завершилась со счетом 8:1.

Голы в составе хозяев забили Леандро Паредес (22-я минута), Кристиан Нобоа (66), Артем Дзюба (75, 78, 115 — с пенальти), Себастьян Дриусси (108) и Роберт Мак (120 — с пенальти, 120). За гостей результативными ударами отметились Сейду Яхая (99).

Отметим, что на 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален Паредес, а на 120-й минуте судья удалил защитника «Динамо» Максима Швецова.

Таким образом, счет в двухматчевом противостоянии стал 8:5 и «Зенит» прошел в раунд плей-офф Лиги Европы.

Ранее другой российский клуб — «Уфа» сыграл вничью с командой «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы.