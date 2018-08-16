Министерства до 17 августа должны выработать позицию по изъятию сверхдоходов у компаний — СМИ

Министерства должны до 17 августа сформировать общую позицию по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, свои обоснования «к вечеру четверга» в Минфин должны представить четыре министерства, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды.

На данный момент неизвестно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из «списка Белоусова» через налоги, или будут предложены и другие механизмы.

Ранее российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять допдоходы у металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. В РСПП уже предупредили, что инициатива также может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.