РСПП предупредил о «массовом уходе инвесторов» из-за идеи по изъятию у бизнеса сверхдоходов

Идея помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических предприятий может привести к тому, что инвесторы уйдут с российского рынка. Такое мнение выразили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», — заявили в союзе.

В РСПП считают некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению союза, следует исключить результаты деятельности зарубежных активов. При этом стоит учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ответил на это анекдотом.