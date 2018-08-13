Российские миллиардеры потеряли более 3 миллиардов долларов из-за идеи изъятия сверхдоходов

Российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять допдоходы у металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index.

Состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина из-за падения стоимости акций компании снизилось на $832 млн, состояние основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на $446 млн и $444 млн соответственно.

Совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов потеряли в сумме более $600 млн, совладельцы «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко — $182 млн и $55 млн соответственно, один из основных акционеров «Норильского никеля» Владимир Потанин — $290 млн.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка, а также может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.