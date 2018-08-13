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РСПП пожаловался Путину на Белоусова из-за идеи по изъятию сверхдоходов у бизнеса

17:25, 13.08.2018
РСПП пожаловался Путину на Белоусова из-за идеи по изъятию сверхдоходов у бизнеса
Фото: pixabay.com

Изъятие сверхдоходов из прибыли 14 российских компаний может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей. Такие данные приводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в письме, направленном 13 августа президенту РФ Владимиру Путину.

Инициатива помощника президента Андрея Белоусова приведет к уменьшению капитализации рынка более чем на 10%, передают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что компании из «списка Белоусова» могут потерять конкурентоспособность на глобальном рынке, где мировые игроки при отсутствии санкций не подвержены налогообложению «сверхдоходов».

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов. В РСПП уже предупредили, что решение приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка.

Бизнес
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