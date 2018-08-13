Экс-глава «Татфондбанка» Мусин прочитал 28 из 120 томов своего дела

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В эти минуты Верховный суд РТ рассматривает ходатайство о продлении домашнего ареста Роберту Мусину. На заседании выяснилось, что с мая по август Мусин ознакомился с 18 из 120 томов своего дела, ранее он прочитал еще 10.

По мнению председательствующего судьи, ознакомление движется медленно. Сам Мусин назвал эту скорость «крейсерской» и сообщил, что дело сложное.

Напомним, из уголовного дела «Татфондбанка» следствием были выделены и объединены в одно производство четыре эпизода злоупотребления полномочиями с ущербом около 25 млн рублей. Вину по этим эпизодам банкир полностью признал, после чего по ходатайству следствия реальный арест ему заменили домашним.