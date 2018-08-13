Экс-глава «Татфондбанка» Мусин прочитал 28 из 120 томов своего дела
В эти минуты Верховный суд РТ рассматривает ходатайство о продлении домашнего ареста Роберту Мусину. На заседании выяснилось, что с мая по август Мусин ознакомился с 18 из 120 томов своего дела, ранее он прочитал еще 10.
По мнению председательствующего судьи, ознакомление движется медленно. Сам Мусин назвал эту скорость «крейсерской» и сообщил, что дело сложное.
Напомним, из уголовного дела «Татфондбанка» следствием были выделены и объединены в одно производство четыре эпизода злоупотребления полномочиями с ущербом около 25 млн рублей. Вину по этим эпизодам банкир полностью признал, после чего по ходатайству следствия реальный арест ему заменили домашним.ПроисшествияЭкономикаБанкиБюджет Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым