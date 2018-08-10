Итоги дня: падение рубля, парк развлечений под Казанью, возвращение лицензии Европейскому университету
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 10 августа.
Рубль продолжает свое падение по отношению к доллару. Сегодня стоимость американской валюты превысила 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.
Под Казанью может появиться парк развлечений за 650 млн долларов. Его созданием займется строитель крупнейшей мечети в Турции, ГК «Гюрсой», вместе с еще двумя турецкими компаниями.
Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Теперь университет сможет вести образовательную деятельность по девяти программам подготовки магистров и четырем программам подготовки аспирантов.
Chelny-biz.ru сегодня подвергся мощной хакерской атаке. Запросы одновременно приходили с большого числа компьютеров из Индонезии, Китая, Ирана и других зарубежных государств. В результате сайт на несколько часов оказался недоступным.
Между тем АСВ выставило на продажу Jaguar обанкротившегося банка «Камский горизонт» за 2,3 миллиона рублей. Также на торгах будет реализовано недвижимое имущество с первоначальной стоимостью 45 млн рублей.Общество
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