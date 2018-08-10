Парк развлечений под Казанью планирует возвести строитель крупнейшей мечети в Турции
В Татарстане может появиться парк развлечений по примеру стамбульского Isfanbul стоимостью 650 млн рублей. Его созданием займется строитель крупнейшей мечети в Турции — ГК «Гюрсой».
Помимо «Гюрсой Групп» в проекте будут участвовать турецкие «Кальон» и «Танрыверди Холдинг».
Сегодня иностранные инвесторы презентовали проект в Казани и подтвердили свои намерения подписанием соглашения с Госкомитетом по туризму и Агентством инвестиционного развития. Поддержку проекту пообещал президент РТ Рустам Минниханов.
Эксперты высоко оценили масштабы турецкого проекта. Однако некоторые из них считают, что турецким инвесторам будет сложно окупить вложения в 650 млн долларов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ранее возможность строительства парка развлечений рядом с Казанью рассматривали французские и южнокорейские инвесторы.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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