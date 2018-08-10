Курс доллара превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года. Об этом пишет ТАСС.

Накануне курс доллара обновил максимум с ноября 2016 года и достиг отметки 65,69 рубля за доллар США. Сильнейшее за 4 месяца обесценение рубля и падение фондового рынка обусловлено информацией о новых санкциях, которые вводят США в отношении России с 22 августа.