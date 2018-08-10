Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету в Санкт-Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) предоставила лицензию на осуществление образовательной деятельности Европейскому университету (ЕУ) в Санкт-Петербурге. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Из документа следует, что университет может вести образовательную деятельность по девяти программам подготовки магистров и четырем программам подготовки аспирантов. Занятия ЕУ разрешено проводить в здании на Гагаринской улице рядом с Малым мраморным дворцом, из которого зимой университет выселили.



Напомним, что проблемы у Европейского университета начались еще в 2016 году. Тогда в ходе проверки обнаружились более сотни нарушений в работе вуза. В марте прошлого года Рособрнадзор лишил университет лицензии.