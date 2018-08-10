Chelny-biz.ru подвергся мощной хакерской атаке

Chelny-biz.ru сегодня подвергся мощнейшей DDoS-атаке. Об этом сообщили «Реальному времени» представители бизнес-портала.

Уточняется, что на сервер издания с сегодняшнего утра начали приходить запросы одновременно с большого числа компьютеров. Среди них есть IP-адреса из Индонезии, Китая, Ирана и других зарубежных государств.

В настоящее время сайт издания остается недоступным для просмотра. Представители Chelny-biz.ru пообещали восстановить работоспособность ресурса в течение часа.

Напомним, что в конце октября прошлого года хакерской атаке подверглось агентство «Интерфакс». В результате оказались недоступными основная и закрытая ленты «Интерфакса», а также система СПАРК, «Интерфакс-Поволжье», «Интерфакс-Туризм», Центр раскрытия корпоративной информации и другие ресурсы. По данному факту МВД возбудило уголовное дело.