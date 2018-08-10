АСВ выставило на продажу Jaguar «Камского горизонта» за 2,3 миллиона рублей

Конкурсный управляющий КБ «Камский горизонт» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу белый Jaguar XJ за 2,3 млн рублей.



Автомобиль 2014 года имеет 31,9 тыс. км пробега. Кроме него на торгах планируется реализовать серебристо-желтый Volkswagen Polo 2012 года с пробегом 233,7 тыс. км за 365 тыс. рублей, говорится в сообщении «Федресурса».

АСВ также выставило на торги недвижимое имущество с первоначальной стоимостью 45 млн рублей, в том числе нежилые помещения в Набережных Челнах площадью 620,2 и 603,9 кв. м за 43,7 млн рублей.

Торги пройдут с 19 сентября по 23 октября 2018 года. Отмечается, что к участию допускаются физические и юридические лица.

Ранее экс-чиновник из Казани Артем Шеваловский выкупил на торгах ранее принадлежащий экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину Mercedes-Benz S500 за 2,9 млн рублей.