Живущие в Камском устье лебеди не приняли казанского Зигфрида

Черный австралийский лебедь Зигфрид, который жил в казанском парке «Черное озеро», пока не может освоится на территории комплекса «Камский трофей». Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

По его словам, пара черных лебедей не приняли Зигфрида.



«Их даже кормят по очереди, чтобы не дрались» — написал Кузьмин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Зигфрид был доставлен в Центр реабилитации хищных птиц после того, как ночью 9 июля собака загрызла лебедя Одиллию, жившую с ним в парке «Черное озеро». После этого было принято решение перевезти Зигфрида в Камском Устье.

