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Черный лебедь Зигфрид переедет из Казани в Камское Устье

18:42, 31.07.2018
Черный лебедь Зигфрид переедет из Казани в Камское Устье
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Черный австралийский лебедь Зигфрид, который жил в казанском парке «Черное озеро», переедет в Камском Устье, где обретет новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В Камском Устье Зигфрида поселят на пруду на территории комплекса «Камский трофей». Сейчас лебедь находится в Центре реабилитации хищных птиц, где завершаются последние приготовления перед тем, как выпустить лебедя в водоем, рассказали в мэрии.

Напомним, что Зигфрид был доставлен в центр после того, как ночью 9 июля собака загрызла лебедя Одиллию, жившую с ним в парке «Черное озеро».

Общество Татарстан
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