Черный лебедь Зигфрид переедет из Казани в Камское Устье

Черный австралийский лебедь Зигфрид, который жил в казанском парке «Черное озеро», переедет в Камском Устье, где обретет новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В Камском Устье Зигфрида поселят на пруду на территории комплекса «Камский трофей». Сейчас лебедь находится в Центре реабилитации хищных птиц, где завершаются последние приготовления перед тем, как выпустить лебедя в водоем, рассказали в мэрии.



Напомним, что Зигфрид был доставлен в центр после того, как ночью 9 июля собака загрызла лебедя Одиллию, жившую с ним в парке «Черное озеро».