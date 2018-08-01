В РСТ обвинили «Натали Турс» в игнорировании запросов клиентов на возврат денег

Компания «Натали Турс» игнорирует претензии пострадавших клиентов. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Положенные после подачи документов на возврат денег сроки давно прошли, а никто ничего так и не получил. Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс», — цитирует Тюрину «Интерфакс».

Она также рассказала, что часть туристов пытается вернуть деньги через cash-back в банках, другие подают иски в суд на «Натали Турс», причем по некоторым делам уже есть решения в пользу туристов.

Тюрина также отметила, что компания не хочет заявлять о банкротстве, поэтому страховой механизм возврата денег туристам не может быть задействован.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По оценке АТОР, ущерб пострадавших туристов «Натали Турс» превысил 1,1 миллиарда рублей.