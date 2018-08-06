Клиенты «Натали Турс» при банкротстве компании смогут получить 4,2% от стоимости путевки

В случае, если «Натали Турс» объявит о банкротстве, клиенты компании смогут получить в качестве страховой выплаты максимум 4,2% от стоимости путевки. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Натали Турс» в основном реализовывал туры через свое юридическое лицо «Панорама тур» (по оценкам — около 95% путевок). Деятельность компании застрахована в «Ингосстрахе» на сумму 50 млн рублей, сообщили в АТОР.

В страховой компании уточнили, что все клиенты туроператора в случае банкротства туроператора и задействования страхового механизма возврата денег получат выплаты. Также на компенсацию могут претендовать туристы, которые согласились перенести свои туры на более поздние даты.



Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По оценке АТОР, ущерб пострадавших туристов «Натали Турс» превысил 1,1 млрд рублей. В РСТ заявили, что компания игнорирует претензии пострадавших клиентов и не торопится возвращать деньги.