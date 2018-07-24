Ущерб пострадавших туристов «Натали Турс» превысил 1,1 миллиарда рублей — АТОР

Ущерб всех туристов, пострадавших от действий туристического оператора «Натали Турс», может составить около 1,18 млрд рублей. Такие данные приводит Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

«Согласно последним данным, полученным от осведомленных источников «Вестника АТОР», до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тысяч путевок», — говорится в сообщении ассоциации.

Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тыс. человек. При этом объем ущерба может составить 1,18 млрд или почти 18,5 млн долларов США.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн. Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс». Ранее стало известно, что все клиенты туроператора вернулись на родину.