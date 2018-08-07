На Украине вновь предложили остановить автобусное сообщение с РФ

Украина должна прекратить автобусное сообщение с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель полпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения!» — написал он в Facebook.

Ранее на Украине уже предлагали запретить автобусные перевозки в Россию.



Напомним, что власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В Верховной раде считают, что из-за этого экономика Украины «окончательно рухнет».