На Украине предложили запретить поезда и автобусы в Россию

Киеву следует ввести ограничения на транспортные перевозки с Россией. Такое мнение в эфире телеканала «Обозреватель TV» высказал украинский журналист и волонтер, участвовавший в операции в Донбассе, Мирослав Гай.

«Вопрос — почему сейчас есть возможность прямого сообщения с РФ для частных лиц… Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда», — предложил Гай.

В прошлом году РЖД завершили строительство железной дороги на участке Журавка — Миллерово, которое началось в 2014 году после ухудшения отношений с Украиной. С 11 декабря 2017 года ОАО «Российские железные дороги» перевело все поезда южного направления на движение по новой линии.