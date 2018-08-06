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Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией

12:18, 06.08.2018
Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Фото: pixabay.com

Власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «1+1».

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — приводит его слова ТСН.

Ранее на Украине предложили запретить поезда и автобусы в Россию.

ОбществоИнфраструктура
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