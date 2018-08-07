Экономика Украины «окончательно рухнет» из-за закрытия железнодорожного сообщения с РФ — депутат Верховной рады

В случае закрытия железнодорожного сообщения с Россией украинская экономика «окончательно рухнет». Об этом заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, перед закрытием нужно посоветоваться с украинцами и представителями украинского бизнеса.

«Если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать?» — приводит слова Мосийчука РБК.



Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.