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Экономика Украины «окончательно рухнет» из-за закрытия железнодорожного сообщения с РФ — депутат Верховной рады

12:52, 07.08.2018
Экономика Украины «окончательно рухнет» из-за закрытия железнодорожного сообщения с РФ — депутат Верховной рады
Фото: flickr.com

В случае закрытия железнодорожного сообщения с Россией украинская экономика «окончательно рухнет». Об этом заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, перед закрытием нужно посоветоваться с украинцами и представителями украинского бизнеса.

«Если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать?» — приводит слова Мосийчука РБК.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

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