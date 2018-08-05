Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Россия с сегодняшнего дня, 5 августа, вводит новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.



Под ответные меры попадут некоторые виды транспортных средств для перевозки, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Отмечается, что ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Ранее ответные пошлины на американские товары ввел и Китай.