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Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

02:31, 05.08.2018
Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США
Фото: mil.ru

Россия с сегодняшнего дня, 5 августа, вводит новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Под ответные меры попадут некоторые виды транспортных средств для перевозки, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Отмечается, что ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Ранее ответные пошлины на американские товары ввел и Китай.

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