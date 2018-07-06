Китай ввел ответные пошлины на более чем 800 американских товаров на $34 млрд

Китай ввел ответные пошлины на 818 американских товаров на $34 млрд. Они вступили в силу 6 июля в 12.01 по местному времени (07.01 мск). Об этом сообщили в таможне КНР.

«США 6 июля в 00.01 по местному времени ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

Ранее Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны.