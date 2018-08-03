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Почти все участки для голосования на допвыборах в Госсовет РТ оборудуют КОИБами

06:44, 03.08.2018
Почти все участки для голосования на допвыборах в Госсовет РТ оборудуют КОИБами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком Татарстана принял постановление, согласно которому большинство избирательных участков на дополнительных выборах в Госсовет РТ оборудуют комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Электронные урны разместят на 23 участках Чуйковского одномандатного округа, УИКа, расположенного территории городской больницы № 7, пишет «Коммерсант».

Ранее Центризбирком Татарстана зарегистрировал трех кандидатов для участия в избирательной кампании по довыборам в Госсовет РТ пятого созыва по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8. Мандат замещается из-за досрочного прекращения полномочий депутата Марата Садыкова, который ранее занял пост главы Минздрава РТ.

Дополнительные выборы в Госсовет РТ назначены на 2 сентября этого года.

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