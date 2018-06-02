Дополнительные выборы в Госсовет РТ назначили на 2 сентября
Центральная избирательная комиссия Татарстана назначила дату дополнительных выборов в Госсовет РТ пятого созыва.
Выборы по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8 состоятся 2 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК РТ. Избирательная кампания по допвыборам стартует с момента официального опубликования решения о назначении выборов.
Мандат замещается из-за досрочного прекращения полномочий депутата Марата Садыкова, который ранее занял пост главы Минздрава РТ, передает «Республика Татарстан».
В Чуйковский одномандатный избирательный округ входит часть территории Ново-Савиновского района Казани. Отмечается, что численность избирателей округа составляет более 52 тыс. человек.ОбществоВласть Татарстан
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